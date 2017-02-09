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Семья из Пинска попала в ДТП под Ивацевичами: пострадали 2 человека

10.02.2017 17:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев – Sputnik. Жительница Пинска и ее 5-летняя дочь пострадали в результате ДТП в Ивацевичском районе: автомобиль, в котором ехала семья врезался в грузовую "Газель", сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Семья из Пинска попала в ДТП под Ивацевичами: пострадали 2 человека
© flickr.com/ kanonn
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Авария произошла в пятницу около 13:10 на 171-м километре трассы М-1/Е30 "Брест – Минск – граница Российской Федерации".

"Семья из Пинска двигалась на автомобиле марки Volkswagen Golf 4, водитель которого – 33-летний мужчина – допустил попутное столкновение с автомобилем марки ГАЗ", – сказали в ГАИ.

В результате аварии женщина-пассажир с тяжелыми травмами головы и пятилетняя девочка с переломом бедра были доставлены в Ивацевичскую центральную районную больницу.

По информации ГАИ, ребенок на момент ДТП находился в детском кресле, его родители были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время сотрудники инспекции проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Ребенок на момент ДТП находился в детском кресле, его родители были пристегнуты ремнями безопасности.

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