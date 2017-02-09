МИНСК, 10 фев – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении директора одной из коммерческих фирм Слонима, который подозревается в финансовых махинациях при строительных работах к областным "Дожинкам", сообщил в пятницу Комитет государственного контроля Беларуси.

"Бизнесмен" стал фигурантом дела по ст. 242 Уголовного кодекса – уклонение от погашения кредиторской задолженности, расследованием которого занимается Слонимский межрайотдел КГК.

"Получив в качестве оплаты миллиарды неденоминированных рублей, руководитель фирмы не рассчитался с поставщиками и подрядчиками, хотя имел возможность полностью погасить долги", – сказали в КГК.

Там также сообщили, что мужчина сложил с себя полномочия руководителя и заключил с собой, как с ИП, договор на управление фирмой, получив вознаграждение – более 9 миллиардов неденоминированных рублей. При этом после того, как кредиторы обратились в суд, он начал выводить деньги со счетов по различным схемам, в результате чего в отношении фирмы была начата процедура банкротства.

В КГК сообщили, что сейчас в деталях махинаций разбираются следственные органы – им дело было передано финансовой милицией комитета.