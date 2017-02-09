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Мешки с 360 кг кокаина вынесло волнами на берег в Англии
10.02.2017 18:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Мешки с 360 килограммами кокаина были обнаружены на пляжах английского графства Норфолк на востоке Великобритании – запакованные наркотики выбросило на берег волнами.
Национальное агентство по борьбе с преступностью объявило, что проведет масштабное расследование с целью установить происхождение наркотиков и выявить цепочку поставки.
Согласно оценкам ведомства, такое количество кокаина в случае реализации принесло бы наркодилерам порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.
Первые мешки с наркотиками на побережье Северного моря в минувший четверг обнаружил случайный прохожий, он вызвал полицию.
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Согласно оценкам ведомства, такое количество кокаина в случае реализации принесло бы наркодилерам порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.
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