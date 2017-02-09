Пружанские следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

По предварительной информации, причиной гибели мужчин стало переохлаждение.

7 февраля водитель проезжавшего автомобиля заметил в городском поселке Ружаны на краю проезжей части лежащего 53-летнего мужчину. Он вызвал скорую помощь, однако прибывшим медицинским работникам спасти пенсионера не удалось.

Через два дня около 11.00 житель деревни Залесье обнаружил тело 64-летнего мужчины. Пенсионер лежал на снегу недалеко от своего дома. По имеющейся информации, накануне он распивал спиртные напитки.

«Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства длительного нахождения мужчин на улице, опрашивают знакомых и родных погибших», — сообщила Марина Дранькова.