﻿ В Пружанском районе два человека погибли от переохлаждения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Пружанском районе два человека погибли от переохлаждения

10.02.2017 20:21 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пружанские следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

По предварительной информации, причиной гибели мужчин стало переохлаждение.

7 февраля водитель проезжавшего автомобиля заметил в городском поселке Ружаны на краю проезжей части лежащего 53-летнего мужчину. Он вызвал скорую помощь, однако прибывшим медицинским работникам спасти пенсионера не удалось.

Через два дня около 11.00 житель деревни Залесье обнаружил тело 64-летнего мужчины. Пенсионер лежал на снегу недалеко от своего дома. По имеющейся информации, накануне он распивал спиртные напитки.

«Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства длительного нахождения мужчин на улице, опрашивают знакомых и родных погибших», — сообщила Марина Дранькова.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело одного мужчины нашли на обочине, второго - недалеко от его дома.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мешки с 360 кг кокаина вынесло волнами на берег в Англии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика