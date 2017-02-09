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В Пружанском районе два человека погибли от переохлаждения
Пружанские следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
По предварительной информации, причиной гибели мужчин стало переохлаждение.
7 февраля водитель проезжавшего автомобиля заметил в городском поселке Ружаны на краю проезжей части лежащего 53-летнего мужчину. Он вызвал скорую помощь, однако прибывшим медицинским работникам спасти пенсионера не удалось.
Через два дня около 11.00 житель деревни Залесье обнаружил тело 64-летнего мужчины. Пенсионер лежал на снегу недалеко от своего дома. По имеющейся информации, накануне он распивал спиртные напитки.
«Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства длительного нахождения мужчин на улице, опрашивают знакомых и родных погибших», — сообщила Марина Дранькова.
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Тело одного мужчины нашли на обочине, второго - недалеко от его дома.
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