Около 200 гринд выбросились минувшей ночью на берег Новой Зеландии. Об этом сообщил Новозеландскому радио представитель национального природоохранного ведомства Эндрю Лэмэсон.



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По его словам, животные выбросились на берег мыса Фаруэлл примерно в 11 км от того места, где днем ранее на берег выбросились свыше 400 гринд.

Не исключено, что на этот раз причиной инцидента стало то, что стаю напугала акула. Так, по словам представителя департамента по охране природных ресурсов Майкла Оугла, на теле одного дельфина нашли свежие следы от укусов морского хищника.

Накануне стало известно, что на берег Южного острова выбросилось свыше 400 черных дельфинов-гринд. Около 300 животных погибли, люди смогли вывести на глубину примерно 50 гринд, еще около 50 оставались на мелководье у берега прошлым вечером. Существовала надежда, что во время ночного прилива вода поднимется до нужного уровня, чтобы позволить гриндам уйти в океан, но этого не произошло. В результате несколько десятков особей, который в пятницу ушли на глубину, вновь выбросились на берег.

Среди прочих высказывалось предположение, что вожаков стаи могла оглушить сейсморазведка или подводные акустические системы военных кораблей, а остальные дельфины последовали за ними.

Массовые самоубийства дельфинов периодически происходят в разных уголках планеты. Ученые до сих пор точное не знают, что является причиной такого поведения китообразных.

Гринды, круглоголовые киты, или черные дельфины — морские млекопитающие из отряда китообразных. Тело гринды достигает в длину 8,5 метра. Различные виды гринд обитают практически по всему миру: как в теплых тропических морях, так и у берегов Северной Европы.