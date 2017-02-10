В Полоцком районе водитель легковушки насмерть сбил пенсионера в нескольких метрах от зебры, сообщил временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло 10 февраля в 19.05 на 3-м км дороги Полоцк-Новополоцк. Водитель 1987 года рождения ехал на Volkswagen Jetta из Новополоцка через деревню Ропно, в нескольких метрах от нерегулируемого пешеходного перехода дорогу переходил пожилой мужчина.

«У 78-летнего пенсионера был световозвращающий элемент на замке куртки, но водитель не успел заметить пешехода. В то время на дороге было темно, к тому же, по его словам, ослепил свет фар встречной машины. В результате наезда пешеход погиб на месте происшествия», — сказал Александр Казючиц.

Он добавил, что ГАИ проводит профилактические мероприятия в области для предотвращения подобных случаев на дороге. За минувшие сутки в регионе оштрафованы за нарушения правил дорожного движения 163 пешехода, в том числе 13 — в нетрезвом состоянии и 86 — без фликера. Уличены в вождении в нетрезвом виде 11 человек, за непропуск пешехода составлены протоколы на 42 водителей.