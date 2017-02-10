Утром 11 февраля произошел пожар в общежитии на улице Руссиянова. 280 жильцов были эвакуированы, два человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

Сообщение о пожаре от жильцов общежития поступило 11 февраля в 08.33. Пожар начался на первом этаже девятиэтажного здания общежития по улице Руссиянова. Прибывшие спасатели установили, что произошло загорание мусора под лестничной клеткой и деревянного дверного блока на общей площади 4 квадратных метров.

В результате пожара поврежден деревянный блок на первом этаже, ПВХ накладки на перила на двух лестничных маршах, закопчена лестничная клетка.

Спасатели из здания общежития эвакуировали 280 человек. В коридоре на 9-м этаже был обнаружен 33-летний мужчина — он не мог выбраться на лестницу из-за сильного задымления. Сотрудники МЧС передали его с отравлением продуктами горения бригаде скорой помощи для госпитализации в больницу.



































После ликвидации пожара за медицинской помощью к бригаде скорой помощи обратилась 85-летняя пенсионерка, которую с отравлением продуктами горения также госпитализировали в больницу.

В 08.59 пожар был полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.