МИНСК, 11 фев — Sputnik. Премьер-министр Польши Беата Шидло попала в автомобильную аварию вечером в пятницу в Освенциме, сообщили в субботу польские СМИ.

Инцидент произошел около 18:30: кортеж премьера обгонял на дороге Fiat, однако водитель последнего решил не вовремя повернуть и протаранил Audi, в которой находилась Шидло.

После этого автомобиль премьер-министра Польши слетел в кювет и врезался в дерево. Впрочем, Шидло из-за инцидента не пострадала, хотя и была доставлена в больницу для обследования. У премьер-министра Польши обнаружили лишь ссадины.

Травмы в результате ДТП получил один из охранников Шидло и водитель кортежа: у одного диагностировали перелом ноги, у другого — сильные ушибы.

Уже в субботу польская полиция предъявила обвинения водителю Fiat — им оказался 21-летний молодой человек. Парню грозит до трех лет тюрьмы.

Беата Шидло — польский политик, премьер-министр Польши с ноября 2015-го года.