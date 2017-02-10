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Из минского общежития были эвакуированы 280 человек

11.02.2017 14:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Спасатели эвакуировали в субботу утром из столичного общежития на улице Руссиянова почти три сотни человек, сообщили Sputnik в городском управлении МЧС.

Возгорание в общежитии случилось ранним утром в субботу: информация о нем от жильцов поступила к спасателям в половину девятого утра.

Из минского общежития были эвакуированы 280 человек
© Фото: МЧС Беларуси
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"По прибытии к месту вызова в 08:36 первых подразделений спасателей было установлено, что произошло загорание мусора под лестничной клеткой и деревянного дверного блока на общей площади четыре квадратных метра", — сообщили в управлении МЧС.

Из-за пожара в общежитии были повреждены деревянный блок, ПВХ накладки на перилах на лестничных маршах, а также закопчена лестничная клетка.

"Работниками МЧС из здания общежития по лестничному маршу эвакуированы 280 человек. С коридора девятого этажа спасен при помощи маски для спасаемого мужчина 1984 года рождения, которому путь эвакуации был отрезан сильным задымлением. Спасатели передали его с отравлением продуктами горения бригаде скорой помощи для госпитализации в учреждение здравоохранения", — добавили спасатели.

После ликвидации пожара к врачам обратилась пенсионерка 1931 года рождения, жительница общежития. Полностью же ликвидировали возгорание к девяти утра.

"Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом", — подчеркнули в МЧС.

На улице Руссиянова в Минске функционируют общежития Управделами НАН РБ, а также общежития Приборостроительного завода Оптрон.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной эвакуации стало возгорание мусора и деревянного дверного блока в общежитии на Руссиянова.

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