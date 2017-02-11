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Шидло будет руководить правительством Польши из больницы

11.02.2017 18:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Премьер-министр Польши Беата Шидло после ДТП некоторое время проведет в больнице, откуда будет управлять страной, сообщили в субботу мировые СМИ.

Шидло будет руководить правительством Польши из больницы
© AFP/ Andrzej Grygiel
Польский премьер Беата Шидло попала в ДТП в Освенциме

Шидло попала в аварию в Освенциме: молодой водитель Fiat неудачно развернулся и протаранил ее машину, из-за чего автомобиль Audi премьер-министра вылетел в Кювет и врезался в дерево.

Серьезных травм после аварии польский премьер не получила, однако ее все равно было решено на вертолете доставить в военный госпиталь в Варшаве, где Шидло проведет некоторое время и будет руководить правительством из больничной палаты.

У главы польского правительства после ДТП остались некоторые ссадины. Один из охранников Шидло и водитель кортежа получили более серьезные повреждения — перелом ноги и сильные ушибы.

За транспортировкой премьер-министра в военный госпиталь Варшавы можно было следить в прямом эфире польского телевидения. Другие польские политики в то же время призывают как не паниковать из-за случившегося, так и не скатываться до оскорблений премьер-министра.

 
Теги: Минск
 
 
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Серьезных травм премьер-министр соседней страны не получила, однако за ее доставкой в военный госпиталь Варшавы следила почти вся страна.

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