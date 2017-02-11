Подросток скончался после хоккейной тренировки в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«11 февраля 2017 года вечером в ледовом дворце „Витязь“ города Подольска после тренировки по хоккею 14-летнему мальчику стало плохо. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. Известно, что мальчик занимался хоккеем с пяти лет, проблем со здоровьем не было», — говорится в сообщении СКР.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу», что школьник почувствовал себя плохо в раздевалке и упал, потеряв сознание. Врачи скорой помощи безуспешно пытались его реанимировать в течение получаса.

Следователи осматривают место происшествия, опрошены товарищи подростка по команде, его тренер, а также сотрудник скорой помощи, проводивший реанимационные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.