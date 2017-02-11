﻿ В Подмосковье 14-летний подросток умер после хоккейной тренировки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Подмосковье 14-летний подросток умер после хоккейной тренировки

11.02.2017 22:37 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Подросток скончался после хоккейной тренировки в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«11 февраля 2017 года вечером в ледовом дворце „Витязь“ города Подольска после тренировки по хоккею 14-летнему мальчику стало плохо. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. Известно, что мальчик занимался хоккеем с пяти лет, проблем со здоровьем не было», — говорится в сообщении СКР.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу», что школьник почувствовал себя плохо в раздевалке и упал, потеряв сознание. Врачи скорой помощи безуспешно пытались его реанимировать в течение получаса.

Следователи осматривают место происшествия, опрошены товарищи подростка по команде, его тренер, а также сотрудник скорой помощи, проводивший реанимационные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно, что мальчик занимался хоккеем с пяти лет, проблем со здоровьем не было.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Шидло будет руководить правительством Польши из больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика