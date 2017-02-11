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Массовое отравление угарным газом произошло в Бельгии в картинг-клубе
12.02.2017 14:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев — Sputnik. Около 70 человек пострадали от отравления угарным газом в недавно открывшемся клубе картинга под Брюсселем, сообщает издание Soir.
Инцидент произошел в картинг-центре в городе Вавр. В общей сложности в момент инцидента в помещении катались или ждали своей очереди около 150 человек.
"У пяти человек тяжелое отравление, у 12 средней тяжести, и у 50 человек легкое отравление", — говорится в сообщении газеты со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что пострадавшие были направлены в различные больницы, включая медучреждение Брюсселя. При этом медики сообщают, что состояние пациентов стабильное.
Причиной отравления людей стала поломка в системе вентиляции из-за чего люди стали вдыхать выхлопные газы от гоночных авто.
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МИНСК, 12 фев — Sputnik. Около 70 человек пострадали от отравления угарным газом в недавно открывшемся клубе картинга под Брюсселем, сообщает издание Soir. Инцидент...
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