В Саратове пятеро мужчин сделали ложный вызов скорой помощи и пытались изнасиловать фельдшера, которая прибыла к ним в квартиру, передает РИА «Новости» .

Поступил вызов якобы к больному, у которого случился гипертонический криз, рассказали в областном Минздраве. На указанный адрес выехала бригада скорой помощи. В квартиру поднялась 27-летняя фельдшер. Как только она зашла, мужчины закрыли дверь за фельдшером и потребовали, чтобы она разделась. Женщина вырвалась, закрылась в ванной и по мобильному телефону вызвала полицию. Все это время мужчины пытались выломать дверь.

Полиция задержала двух мужчин, об остальных информации пока нет. С фельдшером работают психологи.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил при наличии оснований незамедлительно возбудить дело и задержать подозреваемых в попытке изнасиловать фельдшера скорой помощи. Проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи опрашивают участников происшествия.