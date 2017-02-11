﻿ В России пятеро мужчин вызвали скорую и попытались изнасиловать 27-летнюю девушку-фельдшера. 21.by
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В России пятеро мужчин вызвали скорую и попытались изнасиловать 27-летнюю девушку-фельдшера

12.02.2017 00:17 — ЧП | Tut.by  
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В Саратове пятеро мужчин сделали ложный вызов скорой помощи и пытались изнасиловать фельдшера, которая прибыла к ним в квартиру, передает РИА «Новости».

Поступил вызов якобы к больному, у которого случился гипертонический криз, рассказали в областном Минздраве. На указанный адрес выехала бригада скорой помощи. В квартиру поднялась 27-летняя фельдшер. Как только она зашла, мужчины закрыли дверь за фельдшером и потребовали, чтобы она разделась. Женщина вырвалась, закрылась в ванной и по мобильному телефону вызвала полицию. Все это время мужчины пытались выломать дверь.

Полиция задержала двух мужчин, об остальных информации пока нет. С фельдшером работают психологи.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил при наличии оснований незамедлительно возбудить дело и задержать подозреваемых в попытке изнасиловать фельдшера скорой помощи. Проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи опрашивают участников происшествия.

 
 
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Поступил вызов якобы к больному, у которого случился гипертонический криз.

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