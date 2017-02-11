Аэропорт немецкого города Гамбурга закрыт из-за утечки неизвестного вещества, сообщает газета Bild в воскресенье, 12 февраля. По информации издания, в результате инцидента пострадали более 50 человек.

Утечка, по предварительным данным, произошла в системе кондиционирования. Специалисты выясняют природу вещества.

Пострадавшие жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз.

Приостановленное воздушное сообщение было возобновлено. Пожарные открыли доступ к терминалам аэропорта.

21 октября 2016 года из аэропорта Лондон-Сити был эвакуирован персонал и все пассажиры. Один из очевидцев заявил, что на эскалаторе распылили вещество, провоцирующее у людей кашель.

10 октября пассажиров аэропорта города Беллингем, штат Вашингтон, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Решение вывести людей из терминала было принятого после того, как специальный сканер показал в багаже одного из пассажиров наличие следов взрывчатки.