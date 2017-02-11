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Аэропорт Гамбурга возобновил рейсы после ЧП с неизвестным веществом

12.02.2017 16:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 фев — Sputnik. Аэропорт имени Гельмута Шмидта в Гамбурге (Германия) открыт для посетителей после массового отравления неизвестным веществом, сообщила немецкая полиция в Twitter.

В результате утечки неизвестного вещества в аэропорту Гамбурга пострадали около 50 человек. Пострадавшие жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз. Люди были эвакуированы из всех терминалов, сообщала газетав Bild. По предварительным данным, утечка произошла в системе кондиционирования.

"Посетители аэропорта уже могут возвратиться в свои терминалы", — говорится в сообщении полиции.

По информации правоохранителей, воздушная гавань также возобновила рейсы. 

Как ранее сообщил представитель пожарной службы, утечка могла произойти из-за неисправности в вентиляционной системе аэропорта.    

 
Теги: Минск
 
 
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Около 50 человек пострадали в немецком аэропорту в результате утечки неизвестного вещества, воздушное сообщение было приостановлено более чем на час.

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В аэропорту Гамбурга 50 человек пострадали из-за утечки неизвестного вещества
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