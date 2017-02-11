МИНСК, 12 фев — Sputnik. Аэропорт имени Гельмута Шмидта в Гамбурге (Германия) открыт для посетителей после массового отравления неизвестным веществом, сообщила немецкая полиция в Twitter.

В результате утечки неизвестного вещества в аэропорту Гамбурга пострадали около 50 человек. Пострадавшие жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз. Люди были эвакуированы из всех терминалов, сообщала газетав Bild . По предварительным данным, утечка произошла в системе кондиционирования.

"Посетители аэропорта уже могут возвратиться в свои терминалы", — говорится в сообщении полиции.

По информации правоохранителей, воздушная гавань также возобновила рейсы.

Как ранее сообщил представитель пожарной службы, утечка могла произойти из-за неисправности в вентиляционной системе аэропорта.