МИНСК, 12 фев — Sputnik. Причиной массового отравления в аэропорту имени Гельмута Шмидта немецкого города Гамбург могло стать распыление перцового газа или аналогичного вещества, пишет газета Frankfurter Allgemeine.



© REUTERS Fabian Bimmer Аэропорт Гамбурга возобновил рейсы после ЧП с неизвестным веществом

Инцидент произошел в воскресенье. Несколько сотен человек были вынуждены в спешном порядке покинуть здание аэропорта. Посетители жаловались на раздражение дыхательных путей. Таким образом деятельность аэропорта была парализована более чем на час. В настоящее время работа аэропорта полностью восстановлена.

Гильза от патрона, который мог быть выпущен из соответствующего оружия, была найдена в одном из терминалов, заявили представители пожарной службы. По предположению спасателей, газ распространился по зданию аэропорта через систему вентиляции.

Всего пострадали 68 человек, девять были госпитализированы. Сообщается, что версия теракта не рассматривается.

Белорусы в ходе инцидента не пострадали, сообщил белорусский МИД.