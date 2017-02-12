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Вертолет рухнул на Алтае из-за ошибки пилотирования
12.02.2017 20:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев — Sputnik. Вертолет Robinson R-66 потерпел крушение на Алтае из-за ошибки пилотирования или плохих погодных условий, сообщает
Вертолет, принадлежавший компании "Алтайавиа", рухнул в акваторию Телецкого озера, едва оторвавшись от земли. На борту судна могли находиться пять человек, в том числе бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных с двумя детьми.
"Предварительные версии — плохая погода, техническая неисправность и ошибка пилотирования. По предварительным данным, вертолет мог затонуть", — сказал источник.
Ранее сообщалось, что полет вертолета был несанкционированный, так как летать над заповедником в темное время суток запрещено. На вертолете перевозили сотрудника заповедника, заболевшего пневмонией.
В настоящее время над Телецким озером плохие погодные условия — сильный ветер и шторм.
Следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России начали проверку по факту крушения вертолета в Республике Алтай.
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Спасатели МЧС на Алтае выдвинулись на место вероятного крушения вертолета Robinson в районе Телецкого озера.
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