МИНСК, 12 фев — Sputnik. Вертолет Robinson R-66 потерпел крушение на Алтае из-за ошибки пилотирования или плохих погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Вертолет, принадлежавший компании "Алтайавиа", рухнул в акваторию Телецкого озера, едва оторвавшись от земли. На борту судна могли находиться пять человек, в том числе бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных с двумя детьми.

"Предварительные версии — плохая погода, техническая неисправность и ошибка пилотирования. По предварительным данным, вертолет мог затонуть", — сказал источник.

Ранее сообщалось, что полет вертолета был несанкционированный, так как летать над заповедником в темное время суток запрещено. На вертолете перевозили сотрудника заповедника, заболевшего пневмонией.

В настоящее время над Телецким озером плохие погодные условия — сильный ветер и шторм.

Следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России начали проверку по факту крушения вертолета в Республике Алтай.