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ДТП под Оршей: подросток на Renault врезался в дерево, пассажир погиб
12.02.2017 19:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев — Sputnik. Несовершеннолетний водитель за рулем Renault Laguna врезался в дерево в Оршанском районе (Витебская область), пассажир скончался на месте ДТП, сообщает
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на воскресенье, 12 февраля, около 02:30.
"Молодой местный житель 2000 года рождения, учащийся одного из лицеев, съехав с трассы М8 на второстепенную дорогу, двигался в сторону деревни Яковлевичи. Он не справился с управлением, вылетел в кювет, где машину протащило еще около 200 метров по полю и она врезалась в дерево", — рассказал подробности аварии временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
В машине на заднем сиденье находились два пассажира, один из которых погиб. "22-летний пассажир, находившийся на заднем сидении, получил серьезные травмы и скончался на месте", — уточнил Казючиц.
По предварительному диагнозу, смерть наступила от сильной кровопотери. Второй пассажир вместе с водителем был госпитализирован в бессознательном состоянии.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Однако, по информации ГАИ, оно может быть переквалифицировано, если станет известно, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. У всех, кто находился в авто, был взяты биосреды для анализа.
Кроме того, машина была на летней резине.
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Машина, в которой ехала компания молодых людей, была на летней резине, и есть основания предполагать, что водитель превысил скоростной режим.
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