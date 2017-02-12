МИНСК, 12 фев — Sputnik. Несовершеннолетний водитель за рулем Renault Laguna врезался в дерево в Оршанском районе (Витебская область), пассажир скончался на месте ДТП, сообщает БелТА .



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Семья из Пинска попала в ДТП под Ивацевичами: пострадали 2 человека

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на воскресенье, 12 февраля, около 02:30.

"Молодой местный житель 2000 года рождения, учащийся одного из лицеев, съехав с трассы М8 на второстепенную дорогу, двигался в сторону деревни Яковлевичи. Он не справился с управлением, вылетел в кювет, где машину протащило еще около 200 метров по полю и она врезалась в дерево", — рассказал подробности аварии временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

В машине на заднем сиденье находились два пассажира, один из которых погиб. "22-летний пассажир, находившийся на заднем сидении, получил серьезные травмы и скончался на месте", — уточнил Казючиц.

По предварительному диагнозу, смерть наступила от сильной кровопотери. Второй пассажир вместе с водителем был госпитализирован в бессознательном состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Однако, по информации ГАИ, оно может быть переквалифицировано, если станет известно, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. У всех, кто находился в авто, был взяты биосреды для анализа.

Кроме того, машина была на летней резине.