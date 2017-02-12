﻿﻿ ДТП под Оршей: подросток на Renault врезался в дерево, пассажир погиб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ДТП под Оршей: подросток на Renault врезался в дерево, пассажир погиб

12.02.2017 19:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Несовершеннолетний водитель за рулем Renault Laguna врезался в дерево в Оршанском районе (Витебская область), пассажир скончался на месте ДТП, сообщает БелТА.

ДТП под Оршей: подросток на Renault врезался в дерево, пассажир погиб
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Семья из Пинска попала в ДТП под Ивацевичами: пострадали 2 человека

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на воскресенье, 12 февраля, около 02:30.

"Молодой местный житель 2000 года рождения, учащийся одного из лицеев, съехав с трассы М8 на второстепенную дорогу, двигался в сторону деревни Яковлевичи. Он не справился с управлением, вылетел в кювет, где машину протащило еще около 200 метров по полю и она врезалась в дерево", — рассказал подробности аварии временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

В машине на заднем сиденье находились два пассажира, один из которых погиб. "22-летний пассажир, находившийся на заднем сидении, получил серьезные травмы и скончался на месте", — уточнил Казючиц.

По предварительному диагнозу, смерть наступила от сильной кровопотери. Второй пассажир вместе с водителем был госпитализирован в бессознательном состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Однако, по информации ГАИ, оно может быть переквалифицировано, если станет известно, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. У всех, кто находился в авто, был взяты биосреды для анализа.

Кроме того, машина была на летней резине.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машина, в которой ехала компания молодых людей, была на летней резине, и есть основания предполагать, что водитель превысил скоростной режим.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Перцовый газ: новые подробности ЧП в аэропорту Гамбурга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика