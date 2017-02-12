﻿ В Речицком районе водитель прокатил двух подростков на камере: один погиб, второй в реанимации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Речицком районе водитель прокатил двух подростков на камере: один погиб, второй в реанимации

13.02.2017 07:21 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Речицком районе водитель Ford Focus прокатил двух подростков на камере от грузового колеса. 17-летний юноша погиб, его 16-летний друг — в реанимации, сообщает газета «Днепровец».


Фото с сайта dneprovec.by

Трагедия произошла 12 февраля на грунтовой дороге между деревней Озерщина и выездом на светлогорскую трассу.

Как сообщил заместитель начальника Речицкого РОСК Константин Сакир, примерно в 15.20 20-летний житель Речицы, управляя автомобилем Ford Focus, на камере от колеса грузового автомобиля, привязанной к машине с помощью буксировочного троса, катал двоих несовершеннолетних по их просьбе. Помимо водителя в автомобиле находились также две девушки.

По предварительной информации, на закруглении дороги произошел занос камеры в кювет — подростков со всей силы ударило о дерево.

17-летний подросток, житель Речицы, от полученных травм скончался на месте. Второй участник смертельного заезда — 16-летний парень, также житель Речицы — в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Речицкой ЦРБ.

Речицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 317 УК Беларуси. Санкции по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

 
 
Ссылка на источник 118
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, на закруглении дороги произошел занос камеры в кювет - подростков со всей силы ударило о дерево.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Вертолет рухнул на Алтае из-за ошибки пилотирования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика