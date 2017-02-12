В Речицком районе водитель Ford Focus прокатил двух подростков на камере от грузового колеса. 17-летний юноша погиб, его 16-летний друг — в реанимации, сообщает газета «Днепровец» .



Фото с сайта dneprovec.by

Трагедия произошла 12 февраля на грунтовой дороге между деревней Озерщина и выездом на светлогорскую трассу.

Как сообщил заместитель начальника Речицкого РОСК Константин Сакир, примерно в 15.20 20-летний житель Речицы, управляя автомобилем Ford Focus, на камере от колеса грузового автомобиля, привязанной к машине с помощью буксировочного троса, катал двоих несовершеннолетних по их просьбе. Помимо водителя в автомобиле находились также две девушки.

По предварительной информации, на закруглении дороги произошел занос камеры в кювет — подростков со всей силы ударило о дерево.

17-летний подросток, житель Речицы, от полученных травм скончался на месте. Второй участник смертельного заезда — 16-летний парень, также житель Речицы — в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Речицкой ЦРБ.

Речицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 317 УК Беларуси. Санкции по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.