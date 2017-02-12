|
Более 70 тыс. жителей Салоников эвакуировали из-за бомбы Второй мировой
13.02.2017 08:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Самая крупная эвакуация за всю историю мирной Греции произошла в Салониках — 72 тысячи человек были эвакуированы из-за бомбы времен Второй мировой войны, передает Афинское агентство новостей.
© Sputnik/ Роман Шантар
Авиабомба была обнаружена в ходе земляных работ на АЗС. Во время операции по обезвреживанию боеприпаса были эвакуированы жители домов в радиусе 1,9 километра.
Взрывотехники вывезли 250-килограммовую бомбу на полигон, где она была уничтожена. Населению уже разрешили вернуться в свои дома.
Найденный боеприпас не разорвался в ходе бомбардировок английскими самолетами района Салоников в декабре 1943 года. Во время той бомбежки были убиты 500 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неразорвавшаяся английская бомба, пролежавшая в земле с 1943 года, была вывезена на спецполигон и уничтожена.
|
Архив (ЧП)
Комментарии