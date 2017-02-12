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Более 70 тыс. жителей Салоников эвакуировали из-за бомбы Второй мировой

13.02.2017 08:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Самая крупная эвакуация за всю историю мирной Греции произошла в Салониках — 72 тысячи человек были эвакуированы из-за бомбы времен Второй мировой войны, передает Афинское агентство новостей.

Более 70 тыс. жителей Салоников эвакуировали из-за бомбы Второй мировой
© Sputnik/ Роман Шантар
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Авиабомба была обнаружена в ходе земляных работ на АЗС. Во время операции по обезвреживанию боеприпаса были эвакуированы жители домов в радиусе 1,9 километра.

Взрывотехники вывезли 250-килограммовую бомбу на полигон, где она была уничтожена. Населению уже разрешили вернуться в свои дома.

Найденный боеприпас не разорвался в ходе бомбардировок английскими самолетами района Салоников в декабре 1943 года. Во время той бомбежки были убиты 500 человек.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Неразорвавшаяся английская бомба, пролежавшая в земле с 1943 года, была вывезена на спецполигон и уничтожена.

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