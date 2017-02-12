﻿ В Гомельской области за сутки на пожарах погибло четыре человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Гомельской области за сутки на пожарах погибло четыре человека

13.02.2017 10:02 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Происшествия случились в Наровлянском и Кормянском районах днем 12 февраля. В обоих случаях одна из рассматриваемых версий причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает МЧС.


Информация о пожаре в деревне Конотоп Наровлянского района поступила спасателям 12 февраля в 08.54 — на улице Корзуна горел жилой дом.

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили в доме без признаков жизни тела трех человек: 61-летней хозяйки дома, ее 56-летнего сожителя и гостившего у них 60-летнего мужчины.

При схожих обстоятельствах при пожаре в деревне Октябрево Кормянского района погиб 28-летний мужчина.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествия случились в Наровлянском и Кормянском районах днем 12 февраля. В обоих случаях одна из рассматриваемых версий причины пожара - неосторожное обращение...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Смертельное ДТП под Оршей: 17-летний водитель был пьян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика