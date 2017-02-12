Происшествия случились в Наровлянском и Кормянском районах днем 12 февраля. В обоих случаях одна из рассматриваемых версий причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает МЧС .





Информация о пожаре в деревне Конотоп Наровлянского района поступила спасателям 12 февраля в 08.54 — на улице Корзуна горел жилой дом.

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили в доме без признаков жизни тела трех человек: 61-летней хозяйки дома, ее 56-летнего сожителя и гостившего у них 60-летнего мужчины.

При схожих обстоятельствах при пожаре в деревне Октябрево Кормянского района погиб 28-летний мужчина.