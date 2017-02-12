МИНСК, 13 фев — Sputnik. Подросток, управлявший легковым автомобилем Renault, который вылетел в кювет в Оршанском районе и врезался в дерево, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в МВД Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко ДТП под Оршей: подросток на Renault врезался в дерево, пассажир погиб

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 12 февраля на трассе М8. 17-летний учащийся лицея вместе с двумя друзьями ехал в направлении населенного пункта Яковлевичи. В какой-то момент водитель потерял управление, иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии скончался 22-летний пассажир, водитель и еще один пассажир,19-летний молодой человек, госпитализированы.

По информации МВД, подросток не имел водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, автомобиль ехал с недопустимой скоростью и на летней резине. Возбуждено уголовное дело.