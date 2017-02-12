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Смертельное ДТП под Оршей: 17-летний водитель был пьян
13.02.2017 10:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Подросток, управлявший легковым автомобилем Renault, который вылетел в кювет в Оршанском районе и врезался в дерево, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в МВД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 12 февраля на трассе М8. 17-летний учащийся лицея вместе с двумя друзьями ехал в направлении населенного пункта Яковлевичи. В какой-то момент водитель потерял управление, иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии скончался 22-летний пассажир, водитель и еще один пассажир,19-летний молодой человек, госпитализированы.
По информации МВД, подросток не имел водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, автомобиль ехал с недопустимой скоростью и на летней резине. Возбуждено уголовное дело.
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Водитель, вероятно, превысил скорость, не справился с управлением, после чего авто вылетело в кювет и около 200 метров его протащило по полю.
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