МИНСК, 13 фев — Sputnik. Один человек погиб, другой получил тяжелые травмы при катании на резиновой камере, прицепленной к легковому автомобилю, передает речицкое издание "Днепровец" со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел накануне днем на грунтовой дороге между деревней Озерщина и выездом на трассу, ведущую в Светлогорск. Житель Речицы 1997 года рождения катал двух несовершеннолетних на покрышке, которая была прицеплена к автомобилю Ford Focus, когда в результате заноса сидевшие на камере ударились о дерево.

В результате происшествия речичанин 1999 года рождения скончался на месте от полученных травм, второй, также житель райцентра, 2000 года рождения, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По информации издания, водитель катал молодых людей по их просьбе.

Речицкий районный отдел СК Беларуси возбудил уголовное дело по ч.2, ст.317 Уголовного кодекса Беларуси, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.