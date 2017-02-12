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Audi переехала уснувшего в поисках коня мужчину в Островецком районе

13.02.2017 11:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного наезда в Островецком районе, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции Гродно.

Audi переехала уснувшего в поисках коня мужчину в Островецком районе
© Sputnik / Виктор Толочко
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По информации ГАИ, аварии предшествовало застолье, а после того, как закончилось спиртное, сельчане решили съездить за "догонкой" на мотоблоке, прицепив к нему телегу.

По дороге в соседний населенный пункт у мотоблока отвалилось колесо, и один из мужчин пошел искать коня, однако уснул на проезжей части возле деревни Михалишки.

Как отметили в Госавтоинспекции, в третьем часу ночи мужчину переехал автомобиль Audi. Погибший не дожил до своего 29-летия всего несколько дней.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Череда нелепых инцидентов, случившихся после застолья, привела к тому, что местный житель не дожил несколько дней до своего 29-летия.

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