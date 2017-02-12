МИНСК, 13 фев — Sputnik. Суд Партизанского района Минска начнет с 13 февраля рассматривать уголовное дело об убийстве минчанки, тело которой было обнаружено в Вилейском водохранилище 30 сентября 2016 года, сообщили в Минском городском суде.

Обвиняемый на стадии предварительно расследования признался в совершении данного преступления; ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Минчанка Людмила Тиханкова пропала в мае 2013 года. Спустя несколько лет ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в Вилейском водохранилище. По подозрению в совершении преступления был задержан бывший муж убитой. Позже он сознался в убийстве.

"13 февраля в 15:00 суд Партизанского района Минска начинает судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению минчанина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 "Убийство" Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik в понедельник помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области Татьяну Белоног, действия обвиняемого квалифицированы следствием по признаку состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.