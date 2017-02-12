15 лет колонии получил житель Жабинки за сбыт наркотика, повлекший по неосторожности смерть человека.

1 мая 2016 года трое жителей Жабинки на такси отправились в Брест. Среди них были 38-летний обвиняемый, который ранее дважды был судим за незаконный оборот наркотиков, его друг и 48-летний потерпевший. Во время поездки они распивали спиртные напитки. По прибытии в областной центр к компании присоединился еще один молодой человек.

Затем в одном из дворов города подследственный приобрел не менее четырех шприцев. В каждом из них содержалось не менее 2 мл вещества, в состав которого входили особо опасные наркотические средства — морфин, кодеин и тебаин. После этого в подъезде он сам произвел себе инъекцию и вернулся к машине, где его ждали знакомые.

Далее мужчины поехали на пустырь возле гаражей ГСК «Мухавецкий», где обвиняемый сбыл своим друзьям по одному шприцу и сделал инъекцию потерпевшему, так как у него была нарушена координация движений. После дозы наркотика пассажиру стало плохо. Об этом он сказал остальным. Вместо того чтобы вызвать на место скорую, мужчины перенесли своего знакомого из салона на землю и скрылись.

Согласно выводам экспертизы, смерть наступила от острого комбинированного отравления морфином, кодеином, клозапином и этиловым спиртом.

«Суд Московского района Бреста признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 328 УК и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области Александр Жешко.

Его также обязали выплатить матери умершего 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и более 1,6 тысячи рублей материального вреда.

Приговор не вступил в законною силу и может быть обжалован.