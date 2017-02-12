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Пенсионер в Сенненском районе из двустволки застрелил сожителя дочери

13.02.2017 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Сенненском районе пенсионера, который в пьяной ссоре застрелил из охотничьего ружья сожителя дочери, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Пенсионер в Сенненском районе из двустволки застрелил сожителя дочери
© flickr.com/ Cowgirl Jules
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Инцидент в деревне Константово произошел накануне: в 15:40 из дома пенсионера в учреждение здравоохранения с огнестрельным ранением живота привезли 47-летнего витебчанина, который спустя пять минут умер в больнице.

"Установлено, что мужчину в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ружья убил хозяин", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что в настоящее время 64-летний житель деревни Константово задержан. Сотрудники милиции изъяли с места преступления незарегистрированное охотничье ружье ТОЗ-БМ 16-го калибра.

 
Теги: Минск
 
 
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Получивший ранение мужчина умер через пять минут после того, как его доставили в больницу.

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