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Пенсионер в Сенненском районе из двустволки застрелил сожителя дочери
13.02.2017 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Сенненском районе пенсионера, который в пьяной ссоре застрелил из охотничьего ружья сожителя дочери, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.
Инцидент в деревне Константово произошел накануне: в 15:40 из дома пенсионера в учреждение здравоохранения с огнестрельным ранением живота привезли 47-летнего витебчанина, который спустя пять минут умер в больнице.
"Установлено, что мужчину в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ружья убил хозяин", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что в настоящее время 64-летний житель деревни Константово задержан. Сотрудники милиции изъяли с места преступления незарегистрированное охотничье ружье ТОЗ-БМ 16-го калибра.
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Получивший ранение мужчина умер через пять минут после того, как его доставили в больницу.
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