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Пенсионер в пьяной ссоре проломил топором голову односельчанину

13.02.2017 14:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Светлогорском районе местного жителя, который совершил покушение на убийство односельчанина, напав на него с топором, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Пенсионер в пьяной ссоре проломил топором голову односельчанину
© flickr.com/ PROlida
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Инцидент произошел накануне в деревне Чернин Светлогорского района.

"В 16:30 в своем доме пенсионер в ссоре после совместного распития спиртных напитков, пытался топором убить неработающего односельчанина", – сказали в МВД.

В милиции также сообщили, что пострадавший – мужчина 1958 года рождения – был с черепно-мозговой травмой помещен в больницу.

Подозреваемый, 67-летний житель деревни, был задержан.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Пострадавший мужчина в результате инцидента получил черепно-мозговую травму и был помещен в больницу.

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