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Пенсионер в пьяной ссоре проломил топором голову односельчанину
13.02.2017 14:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Светлогорском районе местного жителя, который совершил покушение на убийство односельчанина, напав на него с топором, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.
Инцидент произошел накануне в деревне Чернин Светлогорского района.
"В 16:30 в своем доме пенсионер в ссоре после совместного распития спиртных напитков, пытался топором убить неработающего односельчанина", – сказали в МВД.
В милиции также сообщили, что пострадавший – мужчина 1958 года рождения – был с черепно-мозговой травмой помещен в больницу.
Подозреваемый, 67-летний житель деревни, был задержан.
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Пострадавший мужчина в результате инцидента получил черепно-мозговую травму и был помещен в больницу.
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