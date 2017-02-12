МИНСК, 13 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Светлогорском районе местного жителя, который совершил покушение на убийство односельчанина, напав на него с топором, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Инцидент произошел накануне в деревне Чернин Светлогорского района.

"В 16:30 в своем доме пенсионер в ссоре после совместного распития спиртных напитков, пытался топором убить неработающего односельчанина", – сказали в МВД.

В милиции также сообщили, что пострадавший – мужчина 1958 года рождения – был с черепно-мозговой травмой помещен в больницу.

Подозреваемый, 67-летний житель деревни, был задержан.