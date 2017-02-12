МИНСК, 13 фев — Sputnik. Следственный комитет устанавливает обстоятельства инцидента в Речицком районе, в результате которого погиб один несовершеннолетний, а второй попал в больницу, сообщили в понедельник в СК.

По предварительным данным, накануне около 15:00 житель Речицы 1997 года рождения, будучи за рулем Ford Focus, буксировал прицепленную к легковушке камеру от грузовика МАЗ, на которой находились двое несовершеннолетних.

"При движении автомашины на закруглении дороги пассажиры соскользнули с камеры на правую по ходу движения обочину, где ударились о дерево", — рассказали Sputnik в УСК по Гомельской области.

Там отметили, что от удара молодой человек 1999 года рождения погиб на месте, а второй "пассажир" 2000 года рождения был доставлен в реанимацию с многочисленными травмами.

Как отметили в УСК, водитель "Форда", по предварительным данным, был трезв, права соответствующей категории у него имелись.

Следователи осмотрели место происшествия, были назначены необходимые экспертизы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2, ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель человека) Уголовного кодекса Беларуси.