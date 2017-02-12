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СК сообщил подробности смертельной шалости в Речицком районе

13.02.2017 14:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Следственный комитет устанавливает обстоятельства инцидента в Речицком районе, в результате которого погиб один несовершеннолетний, а второй попал в больницу, сообщили в понедельник в СК.

По предварительным данным, накануне около 15:00 житель Речицы 1997 года рождения, будучи за рулем Ford Focus, буксировал прицепленную к легковушке камеру от грузовика МАЗ, на которой находились двое несовершеннолетних.

"При движении автомашины на закруглении дороги пассажиры соскользнули с камеры на правую по ходу движения обочину, где ударились о дерево", — рассказали Sputnik в УСК по Гомельской области.

Там отметили, что от удара молодой человек 1999 года рождения погиб на месте, а второй "пассажир" 2000 года рождения был доставлен в реанимацию с многочисленными травмами.

Как отметили в УСК, водитель "Форда", по предварительным данным, был трезв, права соответствующей категории у него имелись.

Следователи осмотрели место происшествия, были назначены необходимые экспертизы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2, ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель человека) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации следствия, водитель, катавший несовершеннолетних на камере от МАЗа, прицепленной к легковушке, был трезв.

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