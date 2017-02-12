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Лавина унесла лыжников на курорте во Франции: 4 погибших

13.02.2017 15:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Лавина, сошедшая на горнолыжном курорте Тинь во Франции, накрыла девять человек, четверо из них из них погибли, передает в понедельник местный телеканал со ссылкой на представителей спасательных служб.

Лавина унесла лыжников на курорте во Франции: 4 погибших
© Фото: УСК по Гомельской области
СК сообщил подробности смертельной шалости в Речицком районе

Инцидент произошел на высоте 2,1 тысячи метров поступило спасателям около 11.00 местного времени (13.00 по минскому времени). По результатам первых спасательных работ в зоне свободного катания обнаружили двоих выживших и двоих погибших лыжников, сообщают РИА Новости.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тинь — коммуна во французском регионе Рона-Альпы, относится к департаменту Савойя. В коммуне располагается популярный горнолыжный курорт.

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Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации в результате схода лавины во французских Альпах есть погибшие и раненные.

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