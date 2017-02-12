МИНСК, 13 фев — Sputnik. Лавина, сошедшая на горнолыжном курорте Тинь во Франции, накрыла девять человек, четверо из них из них погибли, передает в понедельник местный телеканал со ссылкой на представителей спасательных служб.

Инцидент произошел на высоте 2,1 тысячи метров поступило спасателям около 11.00 местного времени (13.00 по минскому времени). По результатам первых спасательных работ в зоне свободного катания обнаружили двоих выживших и двоих погибших лыжников, сообщают РИА Новости .

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тинь — коммуна во французском регионе Рона-Альпы, относится к департаменту Савойя. В коммуне располагается популярный горнолыжный курорт.

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