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Фуру с 300 кг гашиша задержали таможенники в ПП "Козловичи"
13.02.2017 14:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз на территорию Беларуси более 300 килограммов гашиша, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе таможни.
Грузовик, в котором была найдена крупная партия наркотиков, ехал из Польши в республику через пункт пропуска "Козловичи".
"В документах, представленных водителем, было указано, что в полуприцепе-рефрижераторе перемещаются лакокрасочные химические вещества", – сообщили в пресс-службе.
Транспортное средство было направлено на контроль с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, а сканограмма показала, что в грузовом отсеке машины есть тайник. После демонтажа стенки полуприцепа было обнаружено около 350 брикетов гашиша, всего 308 килограммов.
По факту Брестской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).
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Водитель таможенникам представил документы на груз лакокрасочных веществ, наркотики были спрятаны в прицепе в тайнике.
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