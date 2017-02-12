МИНСК, 13 фев – Sputnik. Сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз на территорию Беларуси более 300 килограммов гашиша, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе таможни.



© Фото: ГТК Француз с экстази и кокаином задержан на границе с Польшей

Грузовик, в котором была найдена крупная партия наркотиков, ехал из Польши в республику через пункт пропуска "Козловичи".

"В документах, представленных водителем, было указано, что в полуприцепе-рефрижераторе перемещаются лакокрасочные химические вещества", – сообщили в пресс-службе.

Транспортное средство было направлено на контроль с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, а сканограмма показала, что в грузовом отсеке машины есть тайник. После демонтажа стенки полуприцепа было обнаружено около 350 брикетов гашиша, всего 308 килограммов.

По факту Брестской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).