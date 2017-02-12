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"Буханка" переехала лежавшего на дороге мужчину в Лунинецком районе

13.02.2017 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Лунинецком районе, в результате которого погиб человек, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

"Буханка" переехала лежавшего на дороге мужчину в Лунинецком районе
© flickr.com/ Kyle Harbour
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Инцидент произошел накануне вечером на автодороге Р28, ведущей из деревни Бостынь в населенный пункт Чучевичи. Автомобиль УАЗ-"Буханка" совершил наезд на лежавшего на дороге мужчину.

Как отметили в Госавтоинспекции, 40-летний житель деревни Велута погиб на месте ДТП от полученных травм.

О том, был ли трезв водитель транспортного средства трезв, а также были ли на погибшем световозвращающие элементы, не сообщается. Сотрудники ГАИ проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Сельчанин погиб на месте ДТП от полученных травм, о наличии световозвращающих элементов на погибшем не сообщается.

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