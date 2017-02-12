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Маршрутка перевернулась в Минске после столкновения с Toyota

13.02.2017 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Две пассажирки маршрутного такси пострадали в результате ДТП в Минске: микроавтобус перевернулся после столкновения с легковым автомобилем Toyota, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Авария произошла днем 13 февраля: около 12:50 – на пересечении улиц Охотской и Нестерова.

"В результате столкновения микроавтобус с пассажирами опрокинулся на бок", – сказал Зараник.

По его словам, на место ДТП оперативно прибыли машины скорой помощи и экипажи ГАИ. В аварии ранения получили две пассажирки – женщины были госпитализированы.

Известно, что за рулем Toyota находилась женщина, она выезжала со второстепенной дороги на главную, где и протаранила микроавтобус.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают причины произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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За рулем Toyota находилась женщина, она выезжала со второстепенной дороги на главную и врезалась в микроавтобус.

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