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Маршрутка перевернулась в Минске после столкновения с Toyota
13.02.2017 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Две пассажирки маршрутного такси пострадали в результате ДТП в Минске: микроавтобус перевернулся после столкновения с легковым автомобилем Toyota, сообщило агентство "
Авария произошла днем 13 февраля: около 12:50 – на пересечении улиц Охотской и Нестерова.
"В результате столкновения микроавтобус с пассажирами опрокинулся на бок", – сказал Зараник.
По его словам, на место ДТП оперативно прибыли машины скорой помощи и экипажи ГАИ. В аварии ранения получили две пассажирки – женщины были госпитализированы.
Известно, что за рулем Toyota находилась женщина, она выезжала со второстепенной дороги на главную, где и протаранила микроавтобус.
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают причины произошедшего.
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За рулем Toyota находилась женщина, она выезжала со второстепенной дороги на главную и врезалась в микроавтобус.
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