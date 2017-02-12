МИНСК, 13 фев – Sputnik. Две пассажирки маршрутного такси пострадали в результате ДТП в Минске: микроавтобус перевернулся после столкновения с легковым автомобилем Toyota, сообщило агентство " Минск-Новости " со ссылкой на начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Авария произошла днем 13 февраля: около 12:50 – на пересечении улиц Охотской и Нестерова.

"В результате столкновения микроавтобус с пассажирами опрокинулся на бок", – сказал Зараник.

По его словам, на место ДТП оперативно прибыли машины скорой помощи и экипажи ГАИ. В аварии ранения получили две пассажирки – женщины были госпитализированы.

Известно, что за рулем Toyota находилась женщина, она выезжала со второстепенной дороги на главную, где и протаранила микроавтобус.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают причины произошедшего.