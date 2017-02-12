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Дело об убийстве минчанки: родственники попросили закрыть суд
13.02.2017 15:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Суд Партизанского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении минчанина Андрея Тиханкова, который обвиняется в убийстве своей бывшей жены. Как передает корреспондент Sputnik, в самом начале заседания дочь убитой женщины заявила ходатайство о проведении разбирательства в закрытом судебном заседании, ее поддержали брат убитой, обвиняемый и его адвокат. Прокурор данное ходатайство не поддержал. Суд данное ходатайство отклонил.
Кроме этого, суд принял к рассмотрению ходатайство брата убитой женщины — о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч белорусских рублей.
Адвокат заявил ходатайство о вызове в суд дополнительных лиц в качестве свидетелей, которые находились в гараже, где впоследствии была убита женщина.
© Sputnik / Виктор Толочко
Обвиняемый в убийстве жены Андрей Тиханков перед началом судебного заседания
Минчанка Людмила Тиханкова пропала в мае 2013 года. Спустя несколько лет ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в Вилейском водохранилище. По подозрению в совершении преступления был задержан бывший муж убитой. Позже он сознался в убийстве.
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Родственники оценили моральный ущерб от убийства минчанки Тиханковой и попросили закрыть суд.
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