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Дело об убийстве минчанки: родственники попросили закрыть суд

13.02.2017 15:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Суд Партизанского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении минчанина Андрея Тиханкова, который обвиняется в убийстве своей бывшей жены. Как передает корреспондент Sputnik, в самом начале заседания дочь убитой женщины заявила ходатайство о проведении разбирательства в закрытом судебном заседании, ее поддержали брат убитой, обвиняемый и его адвокат. Прокурор данное ходатайство не поддержал. Суд данное ходатайство отклонил.

Дело об убийстве минчанки: родственники попросили закрыть суд
© Pixabay.com
Дело об убийстве минчанки в 2013 году начнут слушать в суде сегодня

Кроме этого, суд принял к рассмотрению ходатайство брата убитой женщины — о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч белорусских рублей.

Адвокат заявил ходатайство о вызове в суд дополнительных лиц в качестве свидетелей, которые находились в гараже, где впоследствии была убита женщина.

Дело об убийстве минчанки: родственники попросили закрыть суд
© Sputnik / Виктор Толочко
Обвиняемый в убийстве жены Андрей Тиханков перед началом судебного заседания

Минчанка Людмила Тиханкова пропала в мае 2013 года. Спустя несколько лет ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в Вилейском водохранилище. По подозрению в совершении преступления был задержан бывший муж убитой. Позже он сознался в убийстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Родственники оценили моральный ущерб от убийства минчанки Тиханковой и попросили закрыть суд.

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