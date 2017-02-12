МИНСК, 13 фев – Sputnik. Прицеп-рефрижератор стоимостью около 20 тысяч долларов США забрали сотрудники Пограничной службы Польши у гражданина Беларуси, сообщил в понедельник Подляшский департамент ПСП.



© Фото: Nadbużański Oddział Straży Granicznej Белоруса на краденой фуре задержали в Польше

Гражданина Беларуси – водителя фуры – остановили в пункте пропуска "Кузница" 12 февраля при пересечении им польско-белорусской границы

"Полуприцеп оценочной стоимостью 84 тысячи злотых был украден в Дании", – сообщил департамент.

По информации пограничников, 38-летний водитель был допрошен в качестве свидетеля и вынужден был продолжить свой путь без прицепа.

Сообщается, что материалы по делу были переданы в полицию в Сокулке.