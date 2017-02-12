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Прицеп-рефрижератор отобрали у белоруса в Польше на границе
13.02.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Прицеп-рефрижератор стоимостью около 20 тысяч долларов США забрали сотрудники Пограничной службы Польши у гражданина Беларуси, сообщил в понедельник Подляшский департамент ПСП.
© Фото: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Гражданина Беларуси – водителя фуры – остановили в пункте пропуска "Кузница" 12 февраля при пересечении им польско-белорусской границы
"Полуприцеп оценочной стоимостью 84 тысячи злотых был украден в Дании", – сообщил департамент.
По информации пограничников, 38-летний водитель был допрошен в качестве свидетеля и вынужден был продолжить свой путь без прицепа.
Сообщается, что материалы по делу были переданы в полицию в Сокулке.
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Мужчина пытался пересечь белорусско-польскую границу, но оказалось, что прицеп его фуры был украден в Дании.
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