МИНСК, 13 фев — Sputnik. Обвиняемый в убийстве бывшей жены Андрей Тиханков признал вину в полном объеме и согласился давать показания, передает в понедельник корреспондент Sputnik из зала суда Партизанского района Минска, где началось рассмотрение дело об убийстве минчанки в гараже в 2013 году.

Прокурор зачитал обвинение, в соответствии с которым, обвиняемый в ходе ссоры нанес своей бывшей жене 1 удар по голове рукой, два удара неустановленным предметом, потом задушил ее бельевой веревкой. Положил тело в сумку и вывез в лесной массив в Червенском районе, спустя месяц он выбросил тело в акваторию Вилейского водохранилища.

Он рассказал, что они с потерпевшей поженились в апреле 1995 года, когда он служил в системе Минобороны, потом переехали в Минск, где у них родилась дочь.

"Через три года Людмила (убитая — Sputnik) устроилась работать в Белорусскую военную прокуратуру, потом решил, что следует получить высшее образование, в 1999 году поступила в Московский институт экономики и права по специальности "юриспруденция", — рассказал обвиняемый.

По его словам, прослужив 5 лет в военной прокуратуре, у нее возник конфликт — ей не дали продвигаться по службе, было принято решение о том, что она уйдет из военной прокуратуры и вернется к воспитанию ребенка.



© Sputnik / Виктор Толочко Перед судебным заседанием

Три этапа семейной жизни

Отвечая на вопрос прокурора о личности убитой, обвиняемый сказал, что у них в жизни были три этапа. "Первый этап был самый лучший, она хорошо готовила, смотрела за домом, но после того как перешла работать в прокуратуру, начала употреблять алкоголь — военная среда, там было множество поводов, ее сослуживцы приходили к нам домой, отмечали различные праздники",- рассказал обвиняемый.

Третий период начался в 2008 году "когда степень неадекватно поведения усилилась — она могла ударить, бросалась с ножом, могла укусить. Била таксистов, официантов, ревновала, я был свидетелем, когда Людмила ударила дочку, вырвала ей волосы", — рассказал мужчина.

В этот момент обвиняемый начал плакать.

Новая жизнь

Обвиняемый рассказал, что с Людмилой они развелись в октябре 2012 года, мужчина стал жить отдельно, завел новую семью, но скрывал этот факт от своей бывшей жены. 16 марта 2013 года он вступил в новый брак.

Рассказывая о дне убийства, обвиняемый сказал: "6 мая был прекрасный майский день, впереди 9 мая, впереди вся жизнь: у меня появился новый бизнес, месяц назад мы поженились".

По его словам, в тот день бывшая супруга пришла к нему в гараж и начала угрожать и оскорблять его и его новую жену. "Она пообещала, что дождется, пока моя новая супруга забеременеет, и тогда ее убьет. И тут я не выдержал и ударил ее в голову", — сказал он.

Рассказывая об убийстве, мужчина плакал, убеждал суд, что боялся за жизнь свой новой жены: "моя новая жена — святой человек, неземная женщина, я даже не могу представить, что бывшая могла даже коснуться моей новой жены — у меня рассудок выключился, и потом — удар второй". Потом он рассказал, что взял веревку якоря и задушил. "Обмотал несколько раз и затянул со всей силы, потом силы закончились, заболели руки и я отпустил веревку ",- добавил он.



© Sputnik / Виктор Толочко Обвиняемый в убийстве бывшей жены Андрей Тиханков

О мотивах убийства

Прокурор спросил о мотивах убийства — обвиняемый сказал, что поводам стала угроза со стороны бывшей жены в отношении его будущего ребенка.

Рассказывая подробности того, как скрывал совершенное убийство, он сообщил, что взял туристическую сумку, с которой ездил в путешествия на Кольский полуостров и в Карелию, сбросил туда тряпки и веревку, сгрузил тело убитой и на машине сестры бывшей жены привез тело за город, чтобы спрятать.

"Отвез в лесной массив, сделал все быстро, вернулся в Минск, напротив стадиона "Динамо" выбросил болванку, которой убивал. Сумочку убитой выбросил в мусорный бак, а документы и телефон убитой положил в пакет вместе с камнем и выбросил в Свислочь", — сказал он.

Обвиняемый рассказал, что никому не сказал про убийство. "Она мне снилась. Были видения. Потом я решил, что надо что-то делать. На Вилейском водохранилище красивые места. Через месяц я приехал к месту, где оставил тело. Погрузил его в лодку, в мешок положил камней и повез к середине озера, утопил", — рассказал обвиняемый.

Сознавшийся в убийстве бывшей супруги мужчина отметил, что раскаивается в содеянном, а после убийства стал ходить в церковь.