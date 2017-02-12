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Четыре человека погибли под лавиной на курорте во Франции

13.02.2017 16:59 — ЧП | Tut.by  
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Рядом с горнолыжным курортом Тинь во французских Альпах сошла лавина. По предварительным данным, погибли не менее четырех человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

По данным экстренных служб, всего лавина накрыла девять человек. Двух удалось найти живыми, четверо погибли. Поиски еще трех человек продолжаются.

Ширина лавины оценивается в 400 метров. Она сошла в той части курорта, где нет подготовленных трасс. Обычно в таких местах катаются любители экстремальных ощущений.

Как отмечают местные СМИ, альпийские курорты сейчас переполнены из-за школьных каникул. В это время многие семьи с детьми едут кататься на лыжах или сноубордах.

Крупнейший за последние годы по числу жертв сход лавины произошел в январе в Италии. Тогда под снегом оказался отель Rigopiano и 40 его постояльцев. Всего погибли 29 человек, еще 11 удалось найти живыми.

Причиной случившегося стала целая цепочка совпадений. Сначала в районе курорта несколько дней шел сильный снег, а затем там произошло землетрясение, спровоцировавшее лавину.

 
 
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Всего лавина накрыла девять человек. Двух удалось найти живыми, четверо погибли. Поиски еще трех человек продолжаются.

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