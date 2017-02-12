|
УВД о пилигриме из Мозыря: мужчина заявил, что хочет жить в Магадане
13.02.2017 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Российские полицейские не имели никаких претензий к жителю Мозыря, который пешком отправился в Магадан из Беларуси, представителям правоохранительных органов РФ он пояснил свое решение покинуть республику желанием жить в Магаданской области, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
© Sputnik Александр Кряжев
Мозырянина нашли на автотрассе в Амурской области, возле поселка Новобурейский. При выяснении личности 35-летнего мужчины оказалось, что он из Беларуси и находится с декабря 2016 года в международном розыске.
"Полицейским житель Мозыря заявил, что хочет жить в Магаданской области. Сотрудники ДПС были удивлены, но претензий к мужчине не имели", – сказал Пристромов.
Он также сообщил, что как только информация о пилигриме поступила в Мозырский РОВД, милиция связалась с отцом путешественника. Мужчина, после того как узнал, что с сыном все в порядке, написал заявление о прекращении его розыска.
Как ранее проинформировали в УВД, за три месяца пропавший мозырянин смог преодолеть внушительное расстояние – более 8,5 тысячи километров. При этом ему до Магаданской области еще далеко: ему еще предстоит пройти почти 4 тысячи километров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец путешественника из Мозыря, идущего на Дальний Восток, написал заявление о прекращении его поисков.
|
Архив (ЧП)
Комментарии