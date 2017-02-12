МИНСК, 13 фев – Sputnik. Российские полицейские не имели никаких претензий к жителю Мозыря, который пешком отправился в Магадан из Беларуси, представителям правоохранительных органов РФ он пояснил свое решение покинуть республику желанием жить в Магаданской области, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.



© Sputnik Александр Кряжев Еду за туманом: житель Мозыря шел пешком в Магадан

Мозырянина нашли на автотрассе в Амурской области, возле поселка Новобурейский. При выяснении личности 35-летнего мужчины оказалось, что он из Беларуси и находится с декабря 2016 года в международном розыске.

"Полицейским житель Мозыря заявил, что хочет жить в Магаданской области. Сотрудники ДПС были удивлены, но претензий к мужчине не имели", – сказал Пристромов.

Он также сообщил, что как только информация о пилигриме поступила в Мозырский РОВД, милиция связалась с отцом путешественника. Мужчина, после того как узнал, что с сыном все в порядке, написал заявление о прекращении его розыска.

Как ранее проинформировали в УВД, за три месяца пропавший мозырянин смог преодолеть внушительное расстояние – более 8,5 тысячи километров. При этом ему до Магаданской области еще далеко: ему еще предстоит пройти почти 4 тысячи километров.