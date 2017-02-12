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Жительница Светлогорска получила в ВК от сына сообщение с порно

13.02.2017 19:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Жительница Светлогорска обратилась в милицию с заявлением о взломе аккаунта своего 15-летнего сына в социальной сети "ВКонтакте", после того как получила от него оскорбительное сообщение с видео с порнографией, сообщила газета "Ранак".

Жительница Светлогорска получила в ВК от сына сообщение с порно
© Sputnik / Виктор Толочко
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Женщина, по информации издания, заявила, что 28 января текущего года со страницы школьника некоторое время производилась рассылка текстов, ссылок и видео порнографического содержания.

"Подобные сообщения получили 26 человек из числа друзей парня, а первое пришло матери", – цитирует газета слова старшего оперуполномоченного группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Светлогорского РОВД Евгения Козлова.

В настоящее время сотрудники РОВД проводят по данному факту проверку.

По информации милиции, действия лица, взломавшего аккаунт школьника, подпадают под две статьи Уголовного кодекса Беларуси – ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера) и ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По информации милиции, действия лица, взломавшего аккаунт школьника, подпадают под две статьи Уголовного кодекса Беларуси.

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