МИНСК, 13 фев – Sputnik. Жительница Светлогорска обратилась в милицию с заявлением о взломе аккаунта своего 15-летнего сына в социальной сети "ВКонтакте", после того как получила от него оскорбительное сообщение с видео с порнографией, сообщила газета " Ранак ".



© Sputnik / Виктор Толочко Гродно Экс-милиционер из вымогал взятки за найденное порно в соцсетях

Женщина, по информации издания, заявила, что 28 января текущего года со страницы школьника некоторое время производилась рассылка текстов, ссылок и видео порнографического содержания.

"Подобные сообщения получили 26 человек из числа друзей парня, а первое пришло матери", – цитирует газета слова старшего оперуполномоченного группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Светлогорского РОВД Евгения Козлова.

В настоящее время сотрудники РОВД проводят по данному факту проверку.

По информации милиции, действия лица, взломавшего аккаунт школьника, подпадают под две статьи Уголовного кодекса Беларуси – ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера) и ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации).