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Жительница Светлогорска получила в ВК от сына сообщение с порно
13.02.2017 19:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Жительница Светлогорска обратилась в милицию с заявлением о взломе аккаунта своего 15-летнего сына в социальной сети "ВКонтакте", после того как получила от него оскорбительное сообщение с видео с порнографией, сообщила газета "
© Sputnik / Виктор Толочко
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Женщина, по информации издания, заявила, что 28 января текущего года со страницы школьника некоторое время производилась рассылка текстов, ссылок и видео порнографического содержания.
"Подобные сообщения получили 26 человек из числа друзей парня, а первое пришло матери", – цитирует газета слова старшего оперуполномоченного группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Светлогорского РОВД Евгения Козлова.
В настоящее время сотрудники РОВД проводят по данному факту проверку.
По информации милиции, действия лица, взломавшего аккаунт школьника, подпадают под две статьи Уголовного кодекса Беларуси – ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера) и ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации).
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По информации милиции, действия лица, взломавшего аккаунт школьника, подпадают под две статьи Уголовного кодекса Беларуси.
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