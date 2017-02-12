МИНСК, 13 фев – Sputnik. Более 20 тысяч бойцов национальной гвардии штата Калифорния были приведены в полную готовность из-за разрушения самой высокой плотины в США, сообщила газета Los Angeles Times .

В понедельник губернатор штата Джерри Браун распорядился ввести в регионе режим чрезвычайного положения.

По словам начальника административно-строевого управления сухопутных войск Дэвида Болдуина, 23 тысячи солдат и рядовых ВВС готовы действовать, если это потребуется.

В Калифорнии из-за ЧП на плотине объявлена эвакуация в ряде населенных пунктов, всего в зоне бедствия проживают почти 190 тысяч человек.

К эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса плотины в городе Оровилл привели сильные дожди. В настоящее время местные власти предпринимают действия по снижению уровня воды в озере.