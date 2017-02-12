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Разрушение плотины в США: более 20 тыс. военных приведены в готовность

13.02.2017 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Более 20 тысяч бойцов национальной гвардии штата Калифорния были приведены в полную готовность из-за разрушения самой высокой плотины в США, сообщила газета Los Angeles Times.

Разрушение плотины в США: более 20 тыс. военных приведены в готовность
© RUPTLY.
Опубликованы кадры разрушающейся Оровилльской плотины в Калифорнии

В понедельник губернатор штата Джерри Браун распорядился ввести в регионе режим чрезвычайного положения.

По словам начальника административно-строевого управления сухопутных войск Дэвида Болдуина, 23 тысячи солдат и рядовых ВВС готовы действовать, если это потребуется.

В Калифорнии из-за ЧП на плотине объявлена эвакуация в ряде населенных пунктов, всего в зоне бедствия проживают почти 190 тысяч человек. 

К эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса плотины в городе Оровилл привели сильные дожди. В настоящее время местные власти предпринимают действия по снижению уровня воды в озере.

 
Теги: Минск
 
 
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В Калифорнии из-за ЧП на плотине объявлена эвакуация в ряде населенных пунктов, всего в зоне бедствия проживают почти 190 тысяч человек.

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