|
Разрушение плотины в США: более 20 тыс. военных приведены в готовность
13.02.2017 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Более 20 тысяч бойцов национальной гвардии штата Калифорния были приведены в полную готовность из-за разрушения самой высокой плотины в США, сообщила газета
В понедельник губернатор штата Джерри Браун распорядился ввести в регионе режим чрезвычайного положения.
По словам начальника административно-строевого управления сухопутных войск Дэвида Болдуина, 23 тысячи солдат и рядовых ВВС готовы действовать, если это потребуется.
В Калифорнии из-за ЧП на плотине объявлена эвакуация в ряде населенных пунктов, всего в зоне бедствия проживают почти 190 тысяч человек.
К эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса плотины в городе Оровилл привели сильные дожди. В настоящее время местные власти предпринимают действия по снижению уровня воды в озере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Калифорнии из-за ЧП на плотине объявлена эвакуация в ряде населенных пунктов, всего в зоне бедствия проживают почти 190 тысяч человек.
|
Архив (ЧП)
Комментарии