МИНСК, 13 фев – Sputnik. Причиной гибели подростка в Речице стало в первую очередь нарушение водителем правил дорожного движения и обычная беспечность молодых людей, катавшихся на камере от машины, привязанной к автомобилю, заявил в эфире телеканала "Телевид" заместитель начальника Речицкого РОСК Константин Сакир.

Трагедия в райцентре произошла накануне днем: подростки, катаясь на камере от МАЗа, прикрепленной буксировочным тросом к Ford Focus, ударились о дерево – один погиб на месте, второго скорая доставила в реанимацию с тяжелыми травмами .

"Погоня за адреналином вылилась в трагедию. Виновность водителя определит суд. В данной ситуации он прекрасно понимал, что нарушает правила буксировки, и по своей беспечности он лишил жизни одного и серьезно покалечил другого", – сказал Сакир.

Ранее Sputnik в УСК по Гомельской области сообщили, что водитель Ford – 20-летний молодой человек – был трезв, у него есть водительское удостоверение.

По факту ДТП с гибелью человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель человека).