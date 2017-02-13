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СК о "покатушках" в Речице: погоня за адреналином вылилась в трагедию
13.02.2017 21:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Причиной гибели подростка в Речице стало в первую очередь нарушение водителем правил дорожного движения и обычная беспечность молодых людей, катавшихся на камере от машины, привязанной к автомобилю, заявил в эфире телеканала "Телевид" заместитель начальника Речицкого РОСК Константин Сакир.
Трагедия в райцентре произошла накануне днем: подростки, катаясь на камере от МАЗа, прикрепленной буксировочным тросом к Ford Focus, ударились о дерево –
"Погоня за адреналином вылилась в трагедию. Виновность водителя определит суд. В данной ситуации он прекрасно понимал, что нарушает правила буксировки, и по своей беспечности он лишил жизни одного и серьезно покалечил другого", – сказал Сакир.
Ранее Sputnik в УСК по Гомельской области сообщили, что водитель Ford – 20-летний молодой человек – был трезв, у него есть водительское удостоверение.
По факту ДТП с гибелью человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель человека).
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Следователи полагают, что водитель машины осознавал, к каким последствиям могут привести подобные забавы.
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