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Пенсионерка сгорела в своем доме в Ляховичах
14.02.2017 09:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. Пожилая женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Ляховичах, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.
Возгорание в доме, расположенном на улице Горького районного центра, произошло накануне около 16:50.
"Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество. В огне погибла хозяйка", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что в качестве причин возникновения огня пожарные рассматривают – нарушение 87-летней женщиной правил эксплуатации газовых устройств либо неосторожное обращение с огнем.
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В качестве причин возникновения огня пожарные рассматривают – нарушение 87-летней женщиной правил эксплуатации газовых устройств либо неосторожное обращение с...
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