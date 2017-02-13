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Пенсионерка сгорела в своем доме в Ляховичах

14.02.2017 09:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев – Sputnik. Пожилая женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Ляховичах, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.

Пенсионерка сгорела в своем доме в Ляховичах
© Фото: МЧС Беларуси
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Возгорание в доме, расположенном на улице Горького районного центра, произошло накануне около 16:50.

"Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество. В огне погибла хозяйка", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в качестве причин возникновения огня пожарные рассматривают – нарушение 87-летней женщиной правил эксплуатации газовых устройств либо неосторожное обращение с огнем.

 
Теги: Минск
 
 
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В качестве причин возникновения огня пожарные рассматривают – нарушение 87-летней женщиной правил эксплуатации газовых устройств либо неосторожное обращение с...

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