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СК рассказал о банде похитителей топлива из нефтепровода в Витебской области
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хищении дизельного топлива в особо крупном размере, и рассказал подробности о банде похитителей. Об этом
Летом 2014 года 44-летний житель Браслава создал преступную группировку, в которую за два года влились 11 человек. Все они были жителями Витебской области, в возрасте от 28 до 47 лет.
Группа занималась
«Роли обвиняемых были четко распределены, их деятельность была обеспечена необходимым оборудованием, автомобилями для перевозки похищенного топлива, биноклями, приборами ночного видения, мобильными телефонами для конспирации», — рассказали в СК.
В результате противоправной деятельности членов организованной группы УПП «Запад-Транснефтепродукт» был причинен размер в сумме более 102 тысяч рублей.
В схеме хищения участвовал и один из охранников УПП «Запад-Транснефтепродукт». «Он, используя свои служебные полномочия, имел возможность предоставлять информацию, позволявшую укрывать противоправную деятельность. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 205 (Кража) и ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси», — пояснили в ведомстве.
Руководителю группы и еще пяти лицам предъявлено окончательное обвинение по ч. 4 ст. 205 и ч. 1 ст. 309 (Умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса. Действия еще пяти членов группы квалифицированы по ч. 4 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража в составе группы и в особо крупном размере).
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Группа занималась хищением дизельного топлива: они врезались в магистральный нефтепродуктопровод "Полоцк-Вентспилс" в Миорском и Браславском районах.
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