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СК рассказал о банде похитителей топлива из нефтепровода в Витебской области

14.02.2017 09:47 — ЧП | Tut.by  
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хищении дизельного топлива в особо крупном размере, и рассказал подробности о банде похитителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Следственный комитет

Летом 2014 года 44-летний житель Браслава создал преступную группировку, в которую за два года влились 11 человек. Все они были жителями Витебской области, в возрасте от 28 до 47 лет.

Группа занималась хищением дизельного топлива: они врезались в магистральный нефтепродуктопровод «Полоцк-Вентспилс» в Миорском и Браславском районах. С помощью отводов, проложенных под землей (в одном из случаев длина рукава составляла около двух километров), топливо поступало в замаскированные металлические емкости, расположенные в Миорском районе.

«Роли обвиняемых были четко распределены, их деятельность была обеспечена необходимым оборудованием, автомобилями для перевозки похищенного топлива, биноклями, приборами ночного видения, мобильными телефонами для конспирации», — рассказали в СК.

В результате противоправной деятельности членов организованной группы УПП «Запад-Транснефтепродукт» был причинен размер в сумме более 102 тысяч рублей.

В схеме хищения участвовал и один из охранников УПП «Запад-Транснефтепродукт». «Он, используя свои служебные полномочия, имел возможность предоставлять информацию, позволявшую укрывать противоправную деятельность. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 205 (Кража) и ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси», — пояснили в ведомстве.

Руководителю группы и еще пяти лицам предъявлено окончательное обвинение по ч. 4 ст. 205 и ч. 1 ст. 309 (Умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса. Действия еще пяти членов группы квалифицированы по ч. 4 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража в составе группы и в особо крупном размере).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Группа занималась хищением дизельного топлива: они врезались в магистральный нефтепродуктопровод "Полоцк-Вентспилс" в Миорском и Браславском районах.

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