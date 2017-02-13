﻿ "Кулацкий" обрез нашли милиционеры на даче у минчанина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Кулацкий" обрез нашли милиционеры на даче у минчанина

14.02.2017 10:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении неработающего жителя Минска, на даче которого милиционеры обнаружили обрез самодельной винтовки, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

"Кулацкий" обрез нашли милиционеры на даче у минчанина
© Фото: Ольга Громович
Браконьера-Кулибина задержали под Лепелем с самодельным ружьем

Незаконно хранимое огнестрельное оружие калибра 7,62 миллиметра сотрудники правоохранительных органов нашли в доме в деревне Вилы Лепельского района.

"Лепельским районным отделом СК в отношении мужчины возбуждено уголовное дело", – сказали в МВД.

Часть 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) предусматривает в качестве наказания исправительные работы (до двух лет), арест (до шести месяцев) ограничение (до пяти лет) или лишение (до семи лет) свободы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неработающему мужчине за незаконное хранение огнестрельного оружия грозит до 7 лет лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК рассказал о банде похитителей топлива из нефтепровода в Витебской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика