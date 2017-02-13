МИНСК, 14 фев – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении неработающего жителя Минска, на даче которого милиционеры обнаружили обрез самодельной винтовки, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Незаконно хранимое огнестрельное оружие калибра 7,62 миллиметра сотрудники правоохранительных органов нашли в доме в деревне Вилы Лепельского района.

"Лепельским районным отделом СК в отношении мужчины возбуждено уголовное дело", – сказали в МВД.

Часть 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) предусматривает в качестве наказания исправительные работы (до двух лет), арест (до шести месяцев) ограничение (до пяти лет) или лишение (до семи лет) свободы.