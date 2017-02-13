МИНСК, 14 фев – Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовное дело о масштабных хищениях дизельного топлива из нефтепродуктопровода "Полоцк – Вентспилс", сообщили Sputnik во вторник в СК.

"Были осуществлены две несанкционированные врезки в нефтепродуктопровод в Миорском и Браславском районах, которые использовались для противоправной деятельности с лета 2014 года по июль 2015 и февраль 2016 года соответственно. С помощью отводов топливо поступало в замаскированные емкости, расположенные на территории домовладений в Миорском районе", – рассказали в СК.

В составе группы было 12 человек, ее организатором – житель Браслава. Роли обвиняемых были четко распределены, они были обеспечены всем необходимым оборудованием, в том числе автомобилями для перевозки топлива, биноклями, приборами ночного видения, мобильными телефонами для конспирации.

В результате противоправной деятельности УПП "Запад-Транснефтепродукт" был причинен размер в сумме более 102 тысяч рублей.

Одним из похитителей топлива оказался охранник УПП "Запад-Транснефтепродукт", который имел возможность "прикрывать" противоправную деятельность. Руководителю группы и ее члена предъявлены обвинения по различным статьям Уголовного кодекса, дело передано прокурору для направления в суд.