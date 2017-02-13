﻿ Пенсионерка выпала из окна 5-го этажа в Барановичах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пенсионерка выпала из окна 5-го этажа в Барановичах

14.02.2017 10:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Плохо ориентировавшаяся в пространстве пожилая женщина выпала из окна пятого этажа в Барановичах, сообщила газета "Наш край" со ссылкой на следователя по особо важным делам Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Алексея Полуянчика.

Пенсионерка выпала из окна 5-го этажа в Барановичах
© Фото: сообщество "Солигорские автолюбители" / ВК
Девушка выпала из окна дома в Солигорске

Трагедия в райцентре произошла в ночь с 12 на 13 февраля в одном из многоэтажных домов, находящихся на проспекте Машерова.

"Пенсионерка выпала из окна пятого этажа и от полученных травм скончалась", – рассказал Полуянчик.

По его словам, женщина 1940 года рождения жила у родственников и в последнее время плохо ориентировалась в пространстве.

В настоящее время по факту гибели пенсионерки проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От полученных травм 77-летняя бабушка скончалась на месте до приезда машины скорой медицинской помощи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Завершено расследование краж топлива из нефтепровода Полоцк – Вентспилс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика