МИНСК, 14 фев – Sputnik. Плохо ориентировавшаяся в пространстве пожилая женщина выпала из окна пятого этажа в Барановичах, сообщила газета " Наш край " со ссылкой на следователя по особо важным делам Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Алексея Полуянчика.

Трагедия в райцентре произошла в ночь с 12 на 13 февраля в одном из многоэтажных домов, находящихся на проспекте Машерова.

"Пенсионерка выпала из окна пятого этажа и от полученных травм скончалась", – рассказал Полуянчик.

По его словам, женщина 1940 года рождения жила у родственников и в последнее время плохо ориентировалась в пространстве.

В настоящее время по факту гибели пенсионерки проводится проверка.