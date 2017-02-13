|
Пенсионерка выпала из окна 5-го этажа в Барановичах
14.02.2017 10:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. Плохо ориентировавшаяся в пространстве пожилая женщина выпала из окна пятого этажа в Барановичах, сообщила газета "
Трагедия в райцентре произошла в ночь с 12 на 13 февраля в одном из многоэтажных домов, находящихся на проспекте Машерова.
"Пенсионерка выпала из окна пятого этажа и от полученных травм скончалась", – рассказал Полуянчик.
По его словам, женщина 1940 года рождения жила у родственников и в последнее время плохо ориентировалась в пространстве.
В настоящее время по факту гибели пенсионерки проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От полученных травм 77-летняя бабушка скончалась на месте до приезда машины скорой медицинской помощи.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии