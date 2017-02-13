МИНСК, 14 фев — Sputnik. Эксперты, знакомые с ходом судебного следствия по делу об убийстве минчанки, чье тело было обнаружено в Вилейском водохранилище, полагают, что защита будет настаивать на оправдательном приговоре.



© Sputnik / Виктор Толочко Убийство минчанки: бывший муж признал вину и плакал в суде

Обвиняемым по данному делу проходит бывший муж убитой женщины, который полностью признал вину, но объясняет свои действия тем, что испугался угроз жертвы в отношении его новой жены и их будущего ребенка.

"Есть основания полагать, что адвокат обвиняемого Тиханкова будет убеждать суд в том, что его подзащитный совершил убийство спонтанно, что его на это вынудила его бывшая жена", — данное мнение высказал Sputnik во вторник собеседник агентства.

По его словам, стратегия защиты, скорее всего, будет строиться на "негативном образе" убитой и "положительном" образе. "Скорее всего, адвокат и в ходе допросов и во время прений будет активно убеждать суд, что как раз настоящая жертва — это его подзащитный, который всю жизнь боролся с алкогольной зависимостью жены, работал, содержал семью", — отметил эксперт.

По его мнению, в этой части адвокат, вероятнее всего, подготовил своего клиента придерживаться "генеральной линии защиты". "Есть основания полагать, что и дальше обвиняемый будет плакать в зале суда, вспоминая, какие страдания ему и его дочери приносило поведение его бывшей жены", — сказал эксперт.

Тени из прошлого

В пользу того, что адвокат будет делать ставку на "негативный образ" жертвы, говорит и тот факт, что уже в первый день судебных слушаний он "достал из рукава" домашнюю заготовку о том, чем жертва занималась еще до замужества с Тиханковым, сказал эксперт.



© Sputnik / Виктор Толочко Дело об убийстве минчанки: родственники попросили закрыть суд

По его словам, во время допроса младшего брата убитой женщины, который по делу проходит как потерпевший, адвокат огласил информацию о том, что еще до замужества, в середине 90-х убитая минчанка "находилась в Турции в рабстве". При этом адвокат предложил брату убитой ответить — "она была в сексуальном или трудовом рабстве".

Косвенно подтверждает именно эту линию защиты и заявленное адвокатом ходатайство о том, чтобы доспросить в суде в качестве свидетелей и тех лиц, которые находились в гараже за несколько часов до убийства.

Что выдвинет обвинение

Эксперт полагает, что прокурор будет просить максимальный срок для обвиняемого. Согласно санкции ч 1. ст. 139 УК (Умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство), Тиханкову грозит срок лишения свободы от шести до пятнадцати лет.

"Прокурор, скорее всего, будет доказывать суду, что убийство было совершено не спонтанно. Что человек отдавал отчет в своих действиях", — сказал собеседник агентства. По его мнению, в качестве аргумента обвинения, прокурор напомнит суду о том, что обвиняемый, совершив убийство, предпринял все, чтобы скрыть следы преступления — вывез и спрятал труп, выбросил сумку и документы убитой, спустя месяц решил еще более тщательно "замести" следы преступления — утопил тело в водохранилище. Кроме этого, весомым аргументом обвинения, скорее всего станет и тот факт, что обвиняемый после совершения преступления "три года спокойно жил с новой женой, растил ребенка".

"Есть ли у гособвинителя какие-то пикантные факты из личной жизни обвиняемого, которые он захочет представить суду, пока предсказать сложно — все будет зависеть от опыта прокурора", — сказал эксперт.



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Какого вердикта ожидать

Эксперт полагает, что к середине марта приговор будет оглашен, если не возникнет "форс-мажора".

"Дело не очень сложное для расследования. Обвиняемый признал вину и дает показания в суде. Не думаю, что процесс затянется", — сказал собеседник агентства.

"Сложно говорить о том, каким будет приговор и повлияет ли на решение суда то, что судьей на данном процессе является мужчина",- сказал собеседник агентства, добавив о том, что народными заседателями в этом процессе является "две дамы преклонного возраста". "Так что гендерный баланс в правосудии соблюден", — сказал эксперт.

Начало судебного заседания во вторник было задержано на два часа — одному из народных заседателей стало плохо, из здания суда ее забрала бригада скорой помощи и доставила в реанимацию. Было принято решение вызвать другого народного заседателя.

Сегодня в суде продолжится допрос потерпевших и свидетелей.