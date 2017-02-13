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Солдаты в Гомеле 15 минут бегали по дворам за грабителем в маске
14.02.2017 13:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. Войсковой наряд в Гомеле задержал грабителя, похитившего у местной жительницы сумку – троим солдатам пришлось 15 минут бегать за преступником по дворам областного центра, сообщили Sputnik во вторник в УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: Могилевский институт МВД
Инцидент произошел 12 февраля, военнослужащие патрулировали улицы Головацкого и Мазурова.
"Они были удивлены, когда в начале девятого вечера прямо на них вылетел гражданин в маске с прорезями для глаз и с женской сумочкой в руке", – сказали в УВД.
По информации милиции, преступник побежал во дворы, но спустя 15 минут сотрудники внутренних войск его догнали и вызвали следственно-оперативную группу.
В УВД отметили, что задержанный 26-летний гомельчанин ранее уже был судим за грабеж и хулиганство. По факту совершенного грабежа Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
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Скрывавшийся преступник случайно выскочил на патруль военнослужащих: оказалось, что солдаты бегают быстрее злоумышленника.
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