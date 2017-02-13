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Свидетели начали давать показания по делу об убийстве минчанки
14.02.2017 13:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев —Sputnik. Суд Партизанского района Минска начал допрос свидетелей по делу об убийстве минчанки Людмилы Тиханковой, тело которой обнаружили в Вилейском водохранилище, передает корреспондент Sputnik во вторник из зала суда.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На голове убитой был мешок"
Первым из допрошенных был заместитель начальника Мядельской природоохранной инспекции Валентин Голубович, который обнаружил сумку с телом Тиханковой на Вилейском водохранилище.
По его словам, это случилось в ночь с 29 на 30 сентября 2016 года. Голубович рассказал, что он вместе с коллегами проводил контрольный объезд акватории водохранилища и в 300 метрах от берега увидели большую сумку, зацепили "кошками" за ручки и притащили к берегу.
"Взяли сумку за ручки, вынесли на берег и решили посмотреть содержимое — в одном из карманов были кирпич и камень, разрезали суку немного и увидели съеженные ступни человеческих ног",- рассказал свидетель.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам свидетеля, они сразу вызвали следственно-оперативную группу, эксперт которой сообщил, что "на голове у убитой женщины из сумки был мешок, до пояса была одета — ниже пояса одежды не было".
Следующим свидетелем была вызвана в суд осмотрщик гидроснабжения, которая нашла на берегу Свислочи в районе улицы Богдановича целлофановый пакет с документами убитой. "Сначала хотели выбросить, а потом увидели что там паспорт, трудовая, диплом магистра. Помыли и отдали", — рассказала свидетель.
"Она приставала даже в присутствии мужа"
Еще одним свидетелем стал друг обвиняемого, который задерживался по подозрению в пособничестве в убийстве Тиханковой, но был отпущен за недоказанностью улик. Он дал показания в пользу обвиняемого. По его словам, обвиняемый свою жену "терпел, любил, он порядочный и честный человек". А убитая Людмила Тиханкова "злоупотребляла спиртными напитками, даже был случай, что она приставала к нему во время рыбалки, на которой присутствовал и обвиняемый".
Свидетельские показания дала и новая супруга обвиняемого Оксана Тиханкова. Она призналась, что была в курсе проблем в бывшей семье мужа, что он устал бороться со злоупотреблением Людмилой алкоголя, что с ней было сложно поддерживать отношения.
"Он старался беречь меня. Когда Людмила звонила, он уходил в другую комнату. Мой супруг очень отзывчивый человек. Очень любила и люблю. Я видела, как он относится к дочери, видела, что он хороший отец", — сказала Тиханкова.
Новая жена на рыбалку с Тиханковым не ездила.
На вопрос прокурора, изменился ли обвиняемый, когда появилась информация о том, что в Вилейском водохранилище выловили тело бывшей жены, Оксана сказала, что заметила перемены в поведении мужа. "Его задумчивость я списывала на загруженность работой. Для меня было шоком известие о его задержании", — сказала супруга обвиняемого.
Неожиданный свидетель
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