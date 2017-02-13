Пассажирский и грузовой поезда столкнулись недалеко от города Бетембург в Люксембурге, как минимум четыре человека получили травмы. Об этом пишет газета Luxemburger Wort .

Как сообщили изданию в полиции, машинист одного из поездов тяжело ранен. Двое пострадавших оказались зажатыми между искореженными деталями поезда. Они находятся в сознании и разговаривают со спасателями, но пока вытащить их не удалось.



Столкновение произошло примерно в 8.45 утра по местному времени во вторник, 14 февраля. Причины аварии устанавливаются. На месте работают экстренные службы.



Фото: police.public.lu



Фото: police.public.lu