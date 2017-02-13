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В Люксембурге столкнулись пассажирский и грузовой поезда

14.02.2017 14:39 — ЧП | Tut.by  
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Пассажирский и грузовой поезда столкнулись недалеко от города Бетембург в Люксембурге, как минимум четыре человека получили травмы. Об этом пишет газета Luxemburger Wort.

Как сообщили изданию в полиции, машинист одного из поездов тяжело ранен. Двое пострадавших оказались зажатыми между искореженными деталями поезда. Они находятся в сознании и разговаривают со спасателями, но пока вытащить их не удалось.

Столкновение произошло примерно в 8.45 утра по местному времени во вторник, 14 февраля. Причины аварии устанавливаются. На месте работают экстренные службы.


Фото: police.public.lu

Фото: police.public.lu

 

 
 
Ссылка на источник 22
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В результате аварии на железной дороге в Люксембурге ранены по меньшей мере четыре человека. Двое пострадавших оказались зажатыми между деталями поезда.

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