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В Люксембурге столкнулись пассажирский и грузовой поезда
Пассажирский и грузовой поезда столкнулись недалеко от города Бетембург в Люксембурге, как минимум четыре человека получили травмы. Об этом пишет газета
Как сообщили изданию в полиции, машинист одного из поездов тяжело ранен. Двое пострадавших оказались зажатыми между искореженными деталями поезда. Они находятся в сознании и разговаривают со спасателями, но пока вытащить их не удалось.
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В результате аварии на железной дороге в Люксембурге ранены по меньшей мере четыре человека. Двое пострадавших оказались зажатыми между деталями поезда.
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